Голубой тунец у Владивостока: килограмм продают от 1000 ₽

В залив Петра Великого раньше срока зашёл голубой тунец — следом за иваси. Владивостокские рыбаки уже вышли на массовую продажу. Цена вопроса: от 1000 рублей за килограмм, за стейки просят от 1250. В ресторанах порция сашими или стейка обойдётся примерно в 1500 рублей.
Рыбаки предостерегают: вкус тунца напрямую зависит от того, как его обработали и хранили. Если нарушить технологию, мясо окисляется и теряет товарный вид. Поэтому при покупке стоит обращаться к проверенным продавцам.
Для поиска тунца эхолот не нужен. Рыбу видно по «котлам»: хищники загоняют добычу, вода бурлит, над ней кружат чайки, в бинокль заметно выпрыгивающих рыбин. Сейчас такие места рядом с Владивостоком — у Вятлина, Тобизина, Аскольда, Путянина, в районе Славянки.
Профессионалы практикуют кастинг: забрасывают удочку с пластиковой приманкой и тянут на себя. Удержать 100−150-килограммовую рыбу — задача не для новичков. Альтернатива — троллинг: катер тянет несколько удочек с тизерами, поклёвка случается на ходу. Добычу добивают гарпуном и багром поднимают на борт.
Организованный тур — самый доступный вариант: профессионалы берут до 4−8 человек, дают снасти и учат. Цены — от 80 до 250 тысяч рублей в зависимости от катера. Самостоятельная рыбалка дороже: снасти — от 100 тысяч, плюс капитан, согласный отмывать катер от крови. Но спрос на свежего тунца остаётся высоким — партии разбирают почти мгновенно.