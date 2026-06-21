Голубой тунец у Владивостока: килограмм продают от 1000 ₽

Организованный тур — самый доступный вариант: профессионалы берут до 4−8 человек, дают снасти и учат. Цены — от 80 до 250 тысяч рублей в зависимости от катера. Самостоятельная рыбалка дороже: снасти — от 100 тысяч, плюс капитан, согласный отмывать катер от крови. Но спрос на свежего тунца остаётся высоким — партии разбирают почти мгновенно.