В Хабаровске из десяти тысяч свечей выложат самолёт ИЛ-4 и надпись «Хабаровск помнит»

В Хабаровске 21 и 22 июня пройдут масштабные мемориальные акции, посвящённые Дню памяти и скорби. На мемориальном комплексе «Город воинской славы» зажгут тысячи свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве культуры Хабаровского края, 21 июня в 21:00 стартует Международная акция «Огненные картины войны». Активисты «Волонтёров Победы», «Молодой Гвардии», представители партии «Единая Россия», патриотических организаций, жители города и сотрудники силовых структур создадут композицию из десяти тысяч свечей. Световая инсталляция изобразит самолёт ИЛ-4 — символ эскадрильи «Дальневосточный чекист», сформированной в годы войны благодаря инициативе сотрудников Народного комиссариата внутренних дел и населения Дальнего Востока. Рядом из лампад выложат надпись: «Хабаровск помнит 22.06.2026».
22 июня на том же месте пройдёт Международная акция «Свеча памяти». В 18:00 начнётся сбор активистов и подготовка световой композиции «Помним». В 21:00 участникам раздадут зажжённые свечи. Спустя 20 минут финиширует легкоатлетический забег, участники которого также присоединятся к акции. В 21:30 откроется мемориальный митинг, завершится программа в 21:40 церемонией возложения свечей.
Также Хабаровский край присоединится к ежегодной общероссийской минуте молчания. Она состоится 22 июня в 12:15 по московскому времени — в Хабаровском крае это 19:15. Именно в это время в 1941 году в эфире прозвучало обращение о нападении нацистской Германии на Советский Союз. На минуту по всей стране прервётся теле- и радиовещание, остановится транспорт, приостановится работа учреждений.
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