Волгоградцы провели ночь под угрозой атак БПЛА

Ночь под угрозой беспилотной опасности прошла в Волгоградской области. Сообщение о возможных налетах поступили на мобильные телефоны жителей накануне поздно вечером.
МЧС рекомендовали занять в квартире или доме безопасное место, не подходить к окнам и не пользоваться лифтами до отмены угрозы.
Аэропорт в Волгограде не закрывался и работает в штатном режиме.
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