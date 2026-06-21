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Волгоградцы провели ночь под угрозой атак БПЛА

Ночь под угрозой беспилотной опасности прошла в Волгоградской области. Сообщение о возможных.

Ночь под угрозой беспилотной опасности прошла в Волгоградской области. Сообщение о возможных налетах поступили на мобильные телефоны жителей накануне поздно вечером.

МЧС рекомендовали занять в квартире или доме безопасное место, не подходить к окнам и не пользоваться лифтами до отмены угрозы.

Аэропорт в Волгограде не закрывался и работает в штатном режиме.

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