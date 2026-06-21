Правительство РФ закрепило пилот новой модели высшего образования

Продолжительность базового высшего образования в пилотной модели составит от четырех до шести лет. Магистратура займет от одного года до трех лет. Проект охватит более 100 специальностей и направлений, среди них математика, информационные технологии, информационная безопасность, медицина, фармация, биологические науки, машиностроение и транспорт.