Правительство РФ закрепило пилот новой модели высшего образования

Российские вузы продолжат участвовать в эксперименте по перестройке уровней профессионального образования. Правительство определило правила пилота на период с 2026/2027 по 2029/2030 учебный год.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках проекта университеты будут работать с обновленной линейкой программ: базовым высшим образованием, специализированным высшим образованием, магистратурой, ординатурой и аспирантурой.
Учебным заведениям предстоит самостоятельно подготовить и принять образовательные стандарты под новые уровни. Отдельный порядок предусмотрен для аспирантуры. Эффективность обучения будут оценивать по критериям, которые уже закреплены для участников эксперимента.
Продолжительность базового высшего образования в пилотной модели составит от четырех до шести лет. Магистратура займет от одного года до трех лет. Проект охватит более 100 специальностей и направлений, среди них математика, информационные технологии, информационная безопасность, медицина, фармация, биологические науки, машиностроение и транспорт.
Постановление начнет действовать после официального опубликования. Итоги эксперимента должны показать, насколько новая структура подготовки подходит для дальнейшего применения в системе высшего образования.
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