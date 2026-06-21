«Не все получают 500 тысяч»: Шаляпин вступился за мужчин после слов Семенович

Певец Прохор Шаляпин встал на защиту коллеги Анны Семенович после ее заявления о минимальном доходе мужчин. Он отметил, что артистка сама зарабатывает серьезные суммы, поэтому ей нужен партнер с сопоставимым уровнем дохода.
Однако звезда предостерег от того, чтобы мерить всех мужчин по меркам певицы. Шаляпин обратил внимание, что специалисты многих достойных профессий не зарабатывают 500 тысяч рублей в месяц.
— Я думаю, что некорректно такую информацию давать для всех. Все очень индивидуально, — высказался он в беседе с «Абзацем».
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, которые живут за счет мужчин и не хотят работать. Таким образом он прокомментировал заявление Анны Семенович, сказавшей, что мужчина должен зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц.
Актриса Ирина Безрукова не поддержала заявление Анны Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. По ее словам, большинство россиян получают меньше полумиллиона рублей, но при этом у них хорошие семьи.