«Не все получают 500 тысяч»: Шаляпин вступился за мужчин после слов Семенович

Актриса Ирина Безрукова не поддержала заявление Анны Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. По ее словам, большинство россиян получают меньше полумиллиона рублей, но при этом у них хорошие семьи.