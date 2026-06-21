В России выявили 30 новых вирусов, которые переносят комары и клещи

«Сформирован биобанк вирусов в составе нативных биологических образцов, поступивших в ФБУН ГНЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора из 50 регионов Российской Федерации (более 20 000 экземпляров клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых). Идентифицированы 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома. Нуклеотидные последовательности, формирующие открытые рамки трансляции гипотетических вирусных белков и RdRp, использовались для идентификации обнаруженных вирусов и определения их таксономии», — говорится в сообщении.