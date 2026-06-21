В Белом доме обнаружили нового ненавистника Зеленского: вот кто советовал Трампу не пускать его на порог

Целью визита украинского лидера в тот период, по данным источников, было подписание соглашения о совместной разработке украинских недр. При этом Бессент в частном порядке характеризовал киевского главаря как «мелкого мерзавца» и «скользкого типа», а также сравнивал его поведение с «Мистером Бином под кайфом».