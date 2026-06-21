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На севере Хабаровского края зарегистрированы три лесных пожара на 450 гектарах

Три лесных пожара действуют в Аяно-Майском районе в зоне контроля, сообщил минлесхоз Хабаровского края. Возгорания находятся на значительном удалении.

Три лесных пожара действуют в Аяно-Майском районе в зоне контроля, сообщил минлесхоз Хабаровского края. Возгорания находятся на значительном удалении.

«Общая площадь, пройденная огнем, составляет 443 га. Угрозы населенным пунктам или объектам экономики — нет», — говорится в сообщении.

Ранее огнеборцы ликвидировали три лесных пожара площадью 821 га. Все возгорания возникли из-за «сухих гроз».

Напомним, 9 июня на территории края был снят режим ЧС в лесах регионального характера, а минлесхоз отменил запрет на пребывание в лесах. Тем не менее, продолжает действовать особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. В местах отдыха людей ежедневно ведется патрулирование, в том числе с использованием БПЛА.

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