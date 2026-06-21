Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Франции запретили пить из-за «сжигающей» Европу жары

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню запретил жителям страны употреблять алкогольные напитки на публичных мероприятиях.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что жителям страны запрещено употреблять алкогольные напитки на ежегодных фестивалях музыки и других публичных мероприятиях.

По данным Reuters, в воскресенье во Франции прогнозируется до 39−41 градуса тепла. В материале сказано, что в 35 из 96 департаментов может быть объявлен красный уровень опасности.

По словам группы экспертов World Weather Attribution, 2026 год может стать самым жарким в истории.

По информации СМИ, в Испании из-за жары закрыли фан-зону для футбольных болельщиков. Кроме того, власти предупредили жителей ФРГ об экстремальной температуре в 38 градусов.

Напомним, по данным Franceinfo, Лекорню обязал сотрудников всех министерств проходить обязательные проверки на употребление наркотиков.