Жителям Франции запретили пить из-за «сжигающей» Европу жары

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что жителям страны запрещено употреблять алкогольные напитки на ежегодных фестивалях музыки и других публичных мероприятиях.
По данным Reuters, в воскресенье во Франции прогнозируется до 39−41 градуса тепла. В материале сказано, что в 35 из 96 департаментов может быть объявлен красный уровень опасности.
По словам группы экспертов World Weather Attribution, 2026 год может стать самым жарким в истории.
По информации СМИ, в Испании из-за жары закрыли фан-зону для футбольных болельщиков. Кроме того, власти предупредили жителей ФРГ об экстремальной температуре в 38 градусов.
Напомним, по данным Franceinfo, Лекорню обязал сотрудников всех министерств проходить обязательные проверки на употребление наркотиков.