Европа продолжает наглую риторику в отношении России: что ЕС хочет от Турции

Напомним, что в январе Совет ЕС принял регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на ввоз СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Отказ от трубопроводного газа вступит в силу по краткосрочным договорам с 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.