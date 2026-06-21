Российским больницам разъяснили закупки препаратов для конкретных пациентов

Федеральная антимонопольная служба разъяснила порядок закупки лекарственных препаратов по торговому наименованию. Новые пояснения касаются случаев, когда препарат нужен конкретному пациенту по решению врачебной комиссии.
ФАС указала, что законодательство предусматривает закрытый перечень оснований для такой закупки. Препарат можно указывать по торговому названию при назначении по жизненным показаниям с обоснованием либо при индивидуальной непереносимости взаимозаменяемых лекарств.
Решение врачебной комиссии должно быть оформлено по установленному порядку. Медицинская организация обязана подтвердить, почему пациенту требуется именно этот препарат, а не аналог с тем же международным непатентованным наименованием.
Разъяснение важно для государственных и муниципальных заказчиков, которые закупают лекарства для обеспечения пациентов. Оно снижает риск формального ограничения конкуренции, но сохраняет возможность закупки конкретного препарата, если это необходимо по медицинским показаниям.
ФАС также указывает на необходимость корректного оформления закупочной документации. Это должно помочь больницам и заказчикам не срывать обеспечение пациентов и одновременно соблюдать требования контрактной системы.
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