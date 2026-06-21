Минобороны Бразилии отправило гражданам сообщение о нападении инопланетян

Министерство обороны Бразилии отправило на мобильные телефоны жителей страны предупреждение о нападении инопланетян. Ведомство назвало это хакерским взломом, сообщило в субботу, 20 июня, издание Agência Brasil.
Уточняется, что в некоторых районах республики жители получили сообщение от Минобороны со словом «мизантропия», в то время как, например, в городе Белу-Оризонти пришли предупреждения о нападении инопланетян. «Берегите себя: инопланетное нападение», — говорилось в сообщениях.
Позже военное ведомство заявило, что странные сообщения поступили людям в результате хакерского взлома.
— Национальный секретариат по гражданской защите и обороне Министерства интеграции и регионального развития свяжется с полицией и предпримет шаги для скорейшего восстановления системы после того, как будут устранены все нарушения безопасности, — сказано в заявлении Минобороны, передает издание.
В обнародованных 12 июня Пентагоном документах о неопознанных летающих объектах (НЛО) содержится доклад Центрального разведывательного управления. Там имеется информация о якобы появлении летающих тарелок над Будапештом и Москвой в ноябре 1955 года. При этом скорость НЛО достигала 12 тысяч километров в час.