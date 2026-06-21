Минобороны Бразилии отправило гражданам сообщение о нападении инопланетян

Уточняется, что в некоторых районах республики жители получили сообщение от Минобороны со словом «мизантропия», в то время как, например, в городе Белу-Оризонти пришли предупреждения о нападении инопланетян. «Берегите себя: инопланетное нападение», — говорилось в сообщениях.