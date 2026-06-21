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США хотят заплатить Ирану за допуск инспекторов ООН на ядерные объекты: вот что предлагает Вашингтон

Axios: США могут вернуть Ирану часть активов за доступ на ядерные объекты.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон готов предоставить Ирану доступ к части ранее замороженных активов в обмен на допуск инспекторов ООН на ядерные объекты. Такое мнение высказал ряд источников порталу Axios.

Напомним, США и Иран начнут технические консультации 21 июня. Переговоры пройдут в Бюргенштоке в присутствии представителей Пакистана и Катара.

В публикации сказано, что США хотел бы уже во время первого раунда переговоров добиться от Ирана приглашения инспекторов ООН на пострадавшие от бомбардировок в ходе конфликта ядерные объекты.

«В ответ США готовы предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств, начиная со счета на $6 млрд в Катаре», — пишет портал.

Напомним, война между США и Ираном завершилась подписанием меморандума из 14 пунктов, подробности здесь на KP.RU.

А вот почему Дональд Трамп пригрозил, что Иран по итогу мирной сделки не получит и 10 центов от Штатов.

Тем временем эксперты считают, что рано говорить об открытии Ормузского пролива и мире между США и Ираном.

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