США хотят заплатить Ирану за допуск инспекторов ООН на ядерные объекты: вот что предлагает Вашингтон

Вашингтон готов предоставить Ирану доступ к части ранее замороженных активов в обмен на допуск инспекторов ООН на ядерные объекты. Такое мнение высказал ряд источников порталу Axios.
В публикации сказано, что США хотел бы уже во время первого раунда переговоров добиться от Ирана приглашения инспекторов ООН на пострадавшие от бомбардировок в ходе конфликта ядерные объекты.
«В ответ США готовы предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств, начиная со счета на $6 млрд в Катаре», — пишет портал.
Напомним, война между США и Ираном завершилась подписанием меморандума из 14 пунктов, подробности здесь на KP.RU.
А вот почему Дональд Трамп пригрозил, что Иран по итогу мирной сделки не получит и 10 центов от Штатов.
Тем временем эксперты считают, что рано говорить об открытии Ормузского пролива и мире между США и Ираном.