В Стамбуле беспилотники начали следить за нарушающими правила таксистами

Проблема такси в Стамбуле давно остаётся одной из самых острых. По словам заместителя мэра города Бугры Гекче, ситуация с нехваткой машин в турецком мегаполисе — одна из худших в мире: на каждого таксиста приходится около 867 человек. Для сравнения: в Лиссабоне этот показатель — одно такси на 160 человек, в Лондоне — одно на 650. В 2024 году власти впервые за долгое время увеличили количество автомобилей за счёт переформатирования маршруток на восемь мест, однако проблема всё ещё остаётся острой.