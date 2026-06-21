В Ялте в морскую навигацию число прогулочных теплоходов увеличат до 17

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Количество прогулочных теплоходов, курсирующих в морскую навигацию вдоль южного побережья Крыма по популярным туристическим маршрутам, к замку Ласточкино гнездо, в Гурзуф увеличат до 17, сообщили ТАСС в региональном министерстве транспорта.
«Морская навигация в порту Ялта открыта. В настоящее время на участке работают 11 пассажирских судов, планируется увеличить их количество до 17. Прогулочные маршруты включают направления: Ялта — Ласточкино гнездо — Ялта, а также Ялта — Гурзуф — Ялта», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром транспорта Арсением Козловским.
Стоимость прогулочного билета для взрослого составляет от 1,5 тыс. рублей, для ребенка — от 1 тыс. рублей в зависимости от класса обслуживания. Планируется также запуск пассажирского скоростного судна на подводных крыльях «Феодосия», которое будет ходить между Феодосией и Ялтой.
«Данных о запуске морского пассажирского сообщения с другими портами Черного моря (Новороссийск, Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи) на данный момент нет. Планов по регулярным рейсам в другие страны или круизному сообщению также не поступало», — сообщается в ответе министра.
Отмечается, что в порту Евпатории судоходство временно ограничено в целях безопасности граждан и гостей Республики Крым.