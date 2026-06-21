Биолог рассказал, как уберечься от гадюки

Ученый также призвал не проявлять агрессию к змеям. «Если гадюка приползла на дачу или во двор, не нужно пытаться поймать ее или зарубить лопатой. Гадюка занесена в Красную книгу Нижегородской области, их у нас не так много. Надо постараться создать для змеи фактор беспокойства — длиной палкой или веткой постучать около нее или подцепить и вынести за пределы дома или двора», — отметил биолог.