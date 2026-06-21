ФСБ: Нацисты во время ВОВ зверски убивали в Старобельске детей, даже грудничков

В нем есть документы, в том числе докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко от мая 1943 года на имя начальника 2-го Управления НКГБ СССР Петра Федотова «О зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске Ворошиловградской области». На старобельском аэродроме были обнаружены ямы с телами убитых жителей Старобельска и окрестных сел. Гитлеровцы зверски убивали детей, даже грудничков.