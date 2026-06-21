ФСБ: Нацисты во время ВОВ зверски убивали в Старобельске детей, даже грудничков

Немецкие нацисты во время Великой Отечественной войны зверски убивали в Старобельске Ворошиловградской области (ныне ЛНР) детей, в том числе грудничков. Об этом говорится в опубликованном архивном документе ФСБ РФ.
В пятницу, 19 июня, в Москве прошла презентация сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений», который был подготовлен на основе материалов Центрального архива ФСБ России и архивов территориальных органов безопасности.
— Сборник документов впечатляет своей актуальностью и современностью, — сообщил РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев.
В нем есть документы, в том числе докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко от мая 1943 года на имя начальника 2-го Управления НКГБ СССР Петра Федотова «О зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске Ворошиловградской области». На старобельском аэродроме были обнаружены ямы с телами убитых жителей Старобельска и окрестных сел. Гитлеровцы зверски убивали детей, даже грудничков.
— В ямах находилось 270 трупов, среди которых были трупы 50 женщин и девяти детей от четырех месяцев до 12 лет. Некоторые из них с отрезанными ушами, носами, с раздробленными черепами и вырезанными грудями, — процитировал документ историк агентству.
Ворошиловградская область была оккупирована гитлеровцами в июле 1942 года. Советские войска освободили ее 4 сентября 1943 года.
В октябре 2025 года ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов во времена Великой Отечественной войны. Так, около 7800 человек захоронили на территории химзавода в Константиновке, где располагался лагерь для военнопленных.