Археологи получили президентский грант на изучение древнего некрополя на Ямале

Исследователи продолжат изучать уникальный памятник древности, обнаруженный на территории Обдорского острога в Салехарде. Президентский грант позволит провести серию научных работ на месте захоронений, возраст которых оценивается примерно в пять тысяч лет.
Речь идет о крупнейшем известном некрополе, расположенном на полярном круге. Площадь памятника достигает 1,5 гектара. На сегодняшний день археологи вскрыли 45 захоронений, однако, по предварительным оценкам, общее число погребений может достигать девятисот, сообщает «Ямал 1».
Ученые полагают, что могильник оставили древние люди, населявшие территорию современного Салехарда тысячелетия назад. Находка уже привлекла внимание научного сообщества — она способна скорректировать сложившиеся представления о том, как осваивалась Арктика в древности.
Специалисты планируют установить происхождение первых жителей этих мест, их внешний облик и уклад жизни. Итоги работы представят в формате виртуальной выставки, доступной для жителей всех регионов России.
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