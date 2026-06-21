Народные приметы на 22 июня: чего нельзя делать в Кириллов день?

Юные особы в этот день гадали на жениха. Одним из способов «заглянуть в будущее» было плетение венков. Девушки собирались с подругами в поле и собирали цветы с мыслями о любимом. Затем венок нужно было бросить в речку. Считалось, что если вода его быстро унесла от берега, свадьбе быть в этом году. Если венок практически не сдвинулся с места — кавалер не будет торопиться с предложением, а если утонул — гадающая рискует остаться старой девой.