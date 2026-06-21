Народные приметы на 22 июня: чего нельзя делать в Кириллов день?

22 июня верующие вспоминают сразу двух святых с одним именем. Первый — святитель Кирилл Александрийский, живший в V веке. Этот богослов прославился бескомпромиссной борьбой за чистоту христианского учения. Второй — преподобный Кирилл Белозерский, московский боярин, ушедший в монахи и основавший в 1397 году знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера.
В народном календаре — Кириллов день или Кирилл Солнцеворот. Праздник приходился на пору летнего солнцестояния, когда световой день достигал своего пика и начинал понемногу убывать. Крестьяне верили, что именно в это время земля отдает человеку всю накопленную силу.
С этой датой в старину было связано немало суеверий: расскажем о них и выясним, как провести 22 июня, чтобы в жизни не началась черная полоса.
Народные приметы на 22 июня: что нельзя делать.
В Кириллов день на Руси строго-настрого запрещалось браниться. Бытовало мнение, что любители крепкого словца могут потерять голос.
Не стоит спорить со старшими. Тому, кто нарушит данное правило, наши предки сулили нищету и одиночество в преклонном возрасте.
Не рекомендуется начинать важные дела после заката —в давние времена говорили, что все задуманное в вечерние часы не принесет желаемых результатов.
Если верите в приметы, лучше молчать о планах на будущее. Из-за сглаза они все равно не сбудутся.
Не следует носить темную одежду — она может положить начало черной полосе в жизни.
Беременным женщинам не советовали садиться на углу стола, так как это якобы может осложнить роды. Также им не рекомендовали разрешать кому-либо прикасаться к своему животу. Согласно старинным поверьям, из-за этого ребенок будет некрасивым.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 22 июня: что можно делать.
В Кириллов день крестьяне вставали затемно и отправлялись в поле встречать восход. Считалось, что лучи солнца в этот период обладают особой силой и могут исцелить недуги. Женщины собирали целебные травы — согласно народным поверьям, 22 июня растения набирают максимальную лечебную мощь.
Обязательным блюдом дня у наших предков считался каравай. Эта выпечка, символизирующая солнце, должна была принести в дом достаток и мир.
Юные особы в этот день гадали на жениха. Одним из способов «заглянуть в будущее» было плетение венков. Девушки собирались с подругами в поле и собирали цветы с мыслями о любимом. Затем венок нужно было бросить в речку. Считалось, что если вода его быстро унесла от берега, свадьбе быть в этом году. Если венок практически не сдвинулся с места — кавалер не будет торопиться с предложением, а если утонул — гадающая рискует остаться старой девой.
С Кириллова дня начинали высаживать позднюю рассаду и заготавливать сено. В садах поспевала земляника — ее сбор тоже считался важным делом. Вечером народ выходил на улицы, чтобы общаться, водить хороводы и петь песни.
Чтобы привлечь в дом богатство, 22 июня нужно положить кошелек на подоконник и оставить его там на сутки. Если на него попадут и солнечные лучи, и свет луны, он станет настоящим магнитом для денег. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 22 июня.
Ясная и теплая погода сулит удачный покос и богатый урожай зерновых, говорили наши пращуры.
Обильная утренняя роса — к грибному лету и плодородному году. Лето будет теплым, а осень придет позже обычного.
Пауки активно плетут сети — впереди ждет много теплых и ясных дней.
Кукушка продолжает куковать после полудня, значит, тепло задержится надолго.
Если пчелы без устали летают к цветам — мед в этом году будет особенно душистым.
Именинники 22 июня.
В этот день именины отмечают Александр, Ананий, Иван, Кирилл, Мария, Марфа и Фекла.