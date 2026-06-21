Главные новости к утру 21 июня

В субботу из-за израильских ударов по Ливану погибли по меньшей мере 20 человек, сообщило агентство NNA.
В Белгородской области беспилотник влетел в жилой дом.
Устроивший резню в краснодарском ТЦ 19-летний парень заявил о раскаянии.
В Польше арестовали гражданина Грузии по подозрению в убийстве российского художника Семена Скрепецкого.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже в понедельник, сообщают The Observer и The Telegraph.
В России начал действовать закон о новых сроках за подделку медсправок.
Полиция во Франции обнаружила похищенную картину художника Пабло Пикассо во время обысков по делу о незаконном обороте наркотиков.
Сборная Германии впервые с 2014 года вышла в play-off чемпионата мира по футболу.