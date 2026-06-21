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Politico: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком вооружения

Потенциальный доход оборонных компаний Южной Кореи в конце 2026 года может составить 37 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Южная Корея входит в число стран с наиболее стремительно растущими объемами экспорта вооружений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Южная Корея стала девятым крупнейшим поставщиком оружия в мире… Она является одним из самых быстрорастущих экспортеров вооружения в мире», — говорится в сообщении.

Согласно материалу, прогнозируемый совместный доход четырех крупнейших оборонных компаний Южной Кореи — Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries — по итогам текущего года может достичь около 37 млрд долларов. Это почти в четыре раза превышает показатель 2021 года.

Кроме того, Южная Корея заняла второе место среди поставщиков вооружений для европейских членов НАТО, уступая США.

Как ранее информировал KP.RU, Южная Корея в два раза сократила импорт СПГ из России за март 2026 года.

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