От +15 до +27, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 21 июня

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 8 — 13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с, в отдельных районах вплоть до штормовых 20 — 23 м/с. В ночь на понедельник также ожидается переменная облачность и снова сильный ливень с грозой, градом и штормом.