В Комсомольске-на-Амуре продавец магазина гаджетов похитил восемь смартфонов на 770 тысяч рублей

В Комсомольске-на-Амуре полицейские раскрыли крупное хищение из магазина по продаже гаджетов. Ущерб превысил 770 тысяч рублей, а подозреваемым оказался сотрудник этой же торговой точки. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в отдел полиции № 1 обратился индивидуальный предприниматель. Во время плановой ревизии он недосчитался дорогостоящих смартфонов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего продавца этого же магазина. Выяснилось, что бизнесмен и его работник были приятелями.
Схема вскрылась в ходе допроса. Молодой человек параллельно с работой создал в мессенджере онлайн-магазин по продаже гаджетов. Покупатели вносили предоплату за желаемый товар, однако с поставками начались задержки. Когда клиенты стали требовать возврата денег, продавец принялся воровать сотовые телефоны прямо с витрины своего работодателя, чтобы закрыть долги. Всего за несколько эпизодов он вынес восемь аппаратов. Пропажу обнаружили при ревизии, после чего владелец написал заявление.
На допросе подозреваемый полностью признал вину. Следственным управлением УМВД России по Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полицейские занимаются розыском похищенного имущества.
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