Медики роддома № 1 Нижнего показали себя до и после суточного дежурства

Сотрудники нижегородского родильного дома № 1 в канун Дня медицинского работника в России влились в сетевой тренд, сняв короткие видеоролики при заступлении на 24-часовое дежурство и затем по окончании рабочих суток.
Ролики работников роддома выложил главный редактор «Стационар Пресс» Алексей Никонов в своём Max-канале. Видео короткие, но красноречивые: медики Ксения, Татьяна, Ирина, Любовь, Елена представляются на камеру, а затем во второй раз включают её после 24 часов напряжённой работы, когда они помогали появиться на свет новым нижегородцам. Все очень кратки, и только Любовь в конце не сдерживает эмоций: «Я иду домой, йес!».
Напомним, мы рассказывали о нижегородской медицинской династии, в которой насчитывается уже 28 медработников и суммарно 820 лет стажа. Nn.aif.ru ещё раз поздравляет всех медиков с их профессиональным праздником!