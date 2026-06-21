Медики роддома № 1 Нижнего показали себя до и после суточного дежурства

Ролики работников роддома выложил главный редактор «Стационар Пресс» Алексей Никонов в своём Max-канале. Видео короткие, но красноречивые: медики Ксения, Татьяна, Ирина, Любовь, Елена представляются на камеру, а затем во второй раз включают её после 24 часов напряжённой работы, когда они помогали появиться на свет новым нижегородцам. Все очень кратки, и только Любовь в конце не сдерживает эмоций: «Я иду домой, йес!».