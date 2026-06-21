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Правила защиты детей от цифровых рисков напомнили российским регионам

Минпросвещения РФ повторно направило в регионы методические рекомендации по использованию цифровых технологий несовершеннолетними.

Минпросвещения РФ повторно направило в регионы методические рекомендации по использованию цифровых технологий несовершеннолетними. Документ касается возраста начала использования гаджетов, объема цифровой нагрузки, возможных рисков и мер по их снижению.

Рекомендации предназначены для применения в работе с детьми с учетом возрастной периодизации. В них рассматриваются вопросы безопасного взаимодействия несовершеннолетних с цифровой средой, включая устройства, онлайн-сервисы и другие технологии.

Отдельное внимание уделяется не запрету как таковому, а регулированию нагрузки и снижению рисков. Речь идет о подходах, которые должны учитывать возраст ребенка, длительность использования цифровых технологий и возможное влияние на развитие, обучение и поведение.

Материалы могут использоваться образовательными организациями, органами управления образованием и специалистами, работающими с детьми и семьями. Они нужны для выстраивания единого подхода к профилактике цифровых рисков без произвольных решений на местах.

Повторное направление рекомендаций означает, что тема остается в поле внимания федеральных ведомств. Регионам предстоит применять эти материалы в практической работе с учетом уже действующих норм и локальных условий.

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