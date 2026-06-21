Режим НМУ в Красноярске сохранится до вечера 21 июня

Итак, по данным ведомства, с 10 часов 20 июня до 19 часов 21 июня погодные условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе, будут наблюдаться на территории нескольких округов. Это Абанский и Ачинский, Боготольский, Богучанский, Бирилюсский, Балахтинско-Новоселовский, Большемуртинско-Сухобузимский, Дзержинско-Тасеевский, Емельяновский и Ермаковский, Идринско-Краснотуранский, Иланско-Нижнеингашский, Ирбейско-Саянский, Казачинско-Пировский, Канский, Каратузский, Кежемский, Козульский, Курагинский, Манско-Уярский, Минусинский, Мотыгинский, Назаровский, Рыбинский, Сосновоборский, Ужурский, Шарыповский и Шушенский. Такая же ситуация в Зеленогорске и Железногорске, Дивногорске и поселке Солнечном.