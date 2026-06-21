Из Владивостока возобновили прямой рейс в Шэньян

Летать в крупнейший город северо-востока Китая теперь можно дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет по средам в 1:05, по воскресеньям — в 1:35 по местному времени. Долететь до Шэньяна можно за полтора часа. На маршруте задействован Airbus A320.