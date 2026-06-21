Из Владивостока возобновили прямой рейс в Шэньян

Прямые рейсы из Владивостока в Шэньян возобновились после перерыва. Авиакомпания Chengdu Airlines выполнила первый вылет 14 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Летать в крупнейший город северо-востока Китая теперь можно дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет по средам в 1:05, по воскресеньям — в 1:35 по местному времени. Долететь до Шэньяна можно за полтора часа. На маршруте задействован Airbus A320.
«Шэньян — крупнейший из городов на северо-востоке Китая с богатой историей и современными достижениями, привлекает туристов со всего мира», — рассказали в пресс-службе аэропорта Владивостока.
Возобновление маршрута расширяет выбор направлений для жителей Приморья, планирующих поездку в Китай. Рейс выполняется в ночное время — это позволяет прибыть в Шэньян утром.