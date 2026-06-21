Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником

«Но чудо медицины совершаете вы — ваши знания, готовность быть рядом в самые трудные минуты. Отдельные слова благодарности выражаю тем, кто сегодня выполняет профессиональный долг в воссоединенных регионах России, помогает раненым бойцам и мирному населению, возвращает в строй участников специальной военной операции. Спасибо вам за мужество, верность долгу и заботу о каждом, кто в ней нуждается. Уверен, вместе мы придем к Победе!», — заключил Мурашко.