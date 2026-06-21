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Российским абитуриентам добавили новые функции на Госуслугах

К началу приемной кампании 2026 года на портале Госуслуг расширили возможности сервиса для поступающих в высшие учебные заведения.

К началу приемной кампании 2026 года на портале Госуслуг расширили возможности сервиса для поступающих в высшие учебные заведения. Одним из главных изменений стал поиск в конкурсных списках по индивидуальному номеру вместо фамилии.

Новый механизм рассчитан на абитуриентов, которые одновременно подают документы в несколько вузов. Кроме того, такой формат позволяет сократить объем персональных данных, публикуемых в открытом доступе.

В сервисе также появилось автоматическое отображение индивидуальных достижений. Система может учитывать результаты олимпиад и наличие знака ГТО. Для поступающих по целевым квотам добавили информацию о количестве поданных заявлений и числе свободных мест.

Через платформу можно выбрать образовательные программы более чем в 1800 вузах по 1100 направлениям подготовки. Подать заявление доступно на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Для 17 учебных заведений предусмотрена подача документов на программы базового и специализированного высшего образования в рамках пилотной модели.

Пользователи сервиса могут сравнивать программы по форме обучения, количеству бюджетных мест, проходным баллам прошлых лет и другим параметрам. Информация поступает из государственной системы.

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