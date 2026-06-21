Российским абитуриентам добавили новые функции на Госуслугах

Через платформу можно выбрать образовательные программы более чем в 1800 вузах по 1100 направлениям подготовки. Подать заявление доступно на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Для 17 учебных заведений предусмотрена подача документов на программы базового и специализированного высшего образования в рамках пилотной модели.