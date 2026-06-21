Сборная Кюрасао сыграла вничью с эквадорцами и заработала первое очко на ЧМ

Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Тем самым команда Кюрасао заработала первое очко на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча группы E прошла в американском Канзас-Сити.