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Сборная Кюрасао сыграла вничью с эквадорцами и заработала первое очко на ЧМ

Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Тем самым команда Кюрасао заработала первое очко на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча группы E прошла в американском Канзас-Сити.

Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Тем самым команда Кюрасао заработала первое очко на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча группы E прошла в американском Канзас-Сити.

После двух матчей команда Кюрасао находится на четвертой строчке в таблице рейтинга, набрав одно очко. Сборная Эквадора с таким же количеством очков идет строчкой выше. Лидирует сборная Германии (шесть очков), а второе место занимает команда Кот-д’Ивуара (три очка).

При этом в третьем туре сборная Кюрасао встретится с командой Кот-д’Ивуара.

Немецкая сборная одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» закончилась со счетом 2:1. Немецкая сборная одержала уже 11-ю победу подряд.

До этого сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 5:1 на чемпионате мира по футболу 2026 года. На пятой минуте счет открыл нападающий Брайан Бробби. На 17-й минуте он сделал дубль.