Илон Маск предложил раздать деньги из казначейства США

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении отношений с Илоном Маском, несмотря на прежние разногласия. Трамп назвал бизнесмена «гениальным на 80%» и допустил, что у того бывают «небольшие неудачные моменты». При этом глава государства напомнил, что отменил директиву по целевым показателям перехода на электротранспорт.