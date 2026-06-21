Больше десятка БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 21 июня

В ночь на 21 июня Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ Юрий Слюсарь.
Силы ПВО уничтожили больше десятка вражеских беспилотников в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и четырех районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском.
По словам донского губернатора, сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали. Информация будет уточняться.
Власти напоминают, что в регионе сохраняется беспилотная опасность и простят людей соблюдать меры предосторожности. Нужно покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.
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