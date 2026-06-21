В Красноярске появился панорамный корт для падел-тенниса

На красноярском острове Отдыха открылась новая спортивная площадка для игры в падел-теннис. Это открытый корт, который будет доступен для посетителей ориентировочно до конца октября, пока позволяет погода. Площадку планируют использовать для проведения турниров, регулярных тренировок и обучающих мастер-классов. В день открытия на новом корте прошел кубок Красноярского колледжа олимпийского резерва по паделу, собравший 21 команду из профессиональных игроков и простых любителей. Падел-теннис популярным стал не так давно, но развивается очень динамично, его еще называют «социальным теннисом», поскольку игра командная. Проходят встречи на компактном корте, обычно окруженном стеклянными стенками. Главное отличие от классического тенниса — твердая ракетка без струн и более мягкие мячи. По словам директора колледжа Сергея Веневцева, этот вид спорта стремительно набирает популярность и в Красноярске, и новый корт станет центром притяжения для многих поклонников активного образа жизни. Попробовать свои силы на новой площадке может любой желающий. Записаться на занятие можно по телефону: 8 (391) 222−6−506.