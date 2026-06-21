Как сохранить молодость мозга надолго

«На первый взгляд кажется, что это невозможно. Но в человеческой популяции всегда есть так называемые суперстарцы, — говорит доктор биологических наук, профессор, директор Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Мария Ведунова. — Это не просто люди, которые долго живут. Это люди, в 80+ демонстрирующие когнитивные способности 50-летнего человека. Сейчас таких суперстарцев в России, по разным оценкам, от 2 до 6% населения. Задача учёных — чтобы доля таких людей выросла до 20%».