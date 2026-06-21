Как сохранить молодость мозга надолго

Ясный ум, хорошая память и высокая скорость мышления до глубокой старости — то, к чему сегодня стремится всё человечество. Люди на планете Земля живут всё дольше, а вот их когнитивные способности с годами неумолимо меняются в худшую сторону. Но это пока — всё в наших руках. Как же стать суперстарцем с активным мозгом? В чём секрет когнитивного долголетия, nn.aif.ru узнал у специалистов Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского.
Лишь 2% суперстарцев.
Головной мозг невероятно сложная система. Чтобы полностью сформироваться, ему требуется 21 год с момента рождения человека. Но уже к 35 годам у большинства людей наступают первые когнитивные изменения. Как правило, к 40 годам они очевидны, но далеко не все себе в этом признаются. Что же делать, чтобы как можно дольше сохранять мозг активным?
«На первый взгляд кажется, что это невозможно. Но в человеческой популяции всегда есть так называемые суперстарцы, — говорит доктор биологических наук, профессор, директор Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Мария Ведунова. — Это не просто люди, которые долго живут. Это люди, в 80+ демонстрирующие когнитивные способности 50-летнего человека. Сейчас таких суперстарцев в России, по разным оценкам, от 2 до 6% населения. Задача учёных — чтобы доля таких людей выросла до 20%».
Специалисты доказали, что когнитивные функции человека тесно связаны с его эмоциональным состоянием. Например, такие формы деменции, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, часто сопровождаются депрессивными расстройствами. А когда мы длительно находимся в депрессивном состоянии, клетки мозга начинают неправильно работать и даже погибать.
«Мы изучаем различные молекулярные и клеточные механизмы, которые связывают эмоциональное состояние и мыслительные способности, — объясняет доктор биологических наук, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Митрошина. — Например, какую роль серотониновая система играет в сохранении памяти, способности решать логические задачи? А главное — как воздействовать на рецепторы серотониновой системы, чтобы помочь мозгу эффективнее работать?».
Елена Митрошина с коллегами работает с уникальной биомоделью. Для модели берут эмбриональные клетки из головного мозга мыши и in vitro (в пробирке) создают нейронные сети. Сети эти формируются по тем же закономерностям, что и в головном мозге человека. В лаборатории учёные смотрят, как искусственное стимулирование рецепторов серотониновой системы поддерживает клетки головного мозга в условиях, например, провоцирования болезни Альцгеймера. Их исследование пока фундаментальное, но имеют огромные прикладные перспективы в будущем. Получается, что, воздействуя на серотониновую систему, мы можем поддержать жизнеспособность драгоценных нейронов головного мозга очень и очень долго.
Спать и вышивать крестиком.
Однако важно помнить: счастье устроено сложно. Недостаточно просто съесть шоколадку, чтобы быть счастливым. У серотониновой системы как минимум 15 видов рецепторов. Сегодня учёным важно понять, на какой из них надо оказать влияние, чтобы появился защитный эффект для нейронов головного мозга.
«Мы нашли в серотониновой системе рецептор, при стимуляции которого нейроны головного мозга меньше умирают и при стрессе, и при моделировании болезни Альцгеймера, — продолжает Елена Митрошина. — Это открывает большие перспективы обнаружения терапевтических точек, способных защитить наш мозг от деменции».
Но уже сейчас у специалистов есть ответ, как надолго сохранить мозг здоровым и активным. В первую очередь, ему требуется регулярная физическая активность, напоминают учёные. Речь не о марафонах на выживание, а именно о постоянной умеренной спортивной нагрузке в радость.
Огромную роль в сохранении когнитивного долголетия играет и социальная активность. Любите вышивать крестиком и делиться своими работами с единомышленниками? Только вперёд! Такое хобби и общение с увлечёнными людьми отлично стимулируют серотониновую систему.
Правильный синтез всех ферментов человеческого организма, безусловно, поддерживают также относительно здоровое питание и отказ от алкоголя.
Очень важен для мозга здоровый сон. Именно в этом состоянии мозг очищается при помощи глиальных клеток центральной нервной системы (астроцитов). Кстати, доказано, что женщинам надо спать больше, чем мужчинам, потому что эмоциональность, к которой так склонен слабый пол, съедает энергию мозга. Тем не менее, эмоциональные люди испытывают меньший стресс из-за возможности «выпустить пар», а не держать его в себе.
«В общем и целом, правило, как прожить долго и счастливо, мы сформулировали много лет назад. Всё дело в принципе “СССР” — спорт, секс, сон и радость», — резюмирует Мария Ведунова.
Звуки для ума.
Можно ли уже сейчас помочь человеку активировать детоксикацию мозга? В затылочных и теменных областях при состоянии спокойного бодрствования регистрируются регулярные электрические колебания головного мозга с частотой 8−13 Гц (колебаний в секунду). Это альфа-ритмы, или альфа-волны. Они особенно выражены при расслаблении и слабо регистрируются у людей, находящихся в хроническом стрессе или на антидепрессантах.
Нижегородские учёные совместно с российским производителем медицинского оборудования разработали прибор, который способен переводить клетки головного мозга на альфа-частоту и помогать расслабляться. Эффект достигается за счёт визуального и звукового сигналов. "Через 10−15 минут такой стимуляции с частотой 10 колебаний в секунду человек расслабляется и переходит в режим спокойного бодрствования, — объясняет старший научный сотрудник института биологии и биомедицины ННГУ Константин Лушников. — Мы уже зарегистрировали прибор как медицинский аппарат. Он уже начал поступать в реабилитационные отделения медучреждений.
Следующий шаг — разработать такой прибор для домашнего использования".
Положительно влияет на головной мозг и гамма-стимуляция. Метод, при котором с помощью внешних стимулов вызывают или усиливают гамма-ритмы — колебания электрической активности мозга в диапазоне примерно 30−100 Гц. Эти ритмы связаны с высокой умственной активностью, восприятием, вниманием, памятью и другими сложными когнитивными процессами.
«Гамма-стимуляция запускает очистку мозга от токсичных метаболитов. Это и есть своеобразный детокс, который не обращает вспять гибель клеток, но позволяет затормозить развитие той же болезни Альцгеймера», — добавляет Константин Лушников.