Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами сборной Кюрасао

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима станцевали вместе с футболистами сборной Кюрасао после игры чемпионата мира с командой Эквадора. Видео опубликовала пресс-служба национальной команды.
В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора (0:0) и набрала первое очко на чемпионатах мира. Сборную тренирует бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат.
Кюрасао — самоуправляемое островное государство в южной части Карибского моря в 80 км от берегов Венесуэлы, входящее в состав королевства Нидерландов.
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