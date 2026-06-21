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Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами сборной Кюрасао

Команда сыграла вничью с эквадорцами и набрала первое очко на мировых первенствах.

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима станцевали вместе с футболистами сборной Кюрасао после игры чемпионата мира с командой Эквадора. Видео опубликовала пресс-служба национальной команды.

В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора (0:0) и набрала первое очко на чемпионатах мира. Сборную тренирует бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат.

Кюрасао — самоуправляемое островное государство в южной части Карибского моря в 80 км от берегов Венесуэлы, входящее в состав королевства Нидерландов.

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