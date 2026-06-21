Автоэксперт рассказал, как спасти двигатель от перегрева в пробках в жару

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Использование отопителя салона на максимальной мощности поможет экстренно отвести тепло от мотора при угрозе перегрева в многокилометровых заторах. Движение в пробках в аномальную жару является самым тяжелым режимом работы для автомобиля, сообщил ТАСС эксперт Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
«Любая равномерная работа механизма выгоднее, чем в рваном режиме. Когда мы едем по трассе — это равномерный режим, а движение в городской пробке, когда машина постоянно трогается и останавливается, — самый тяжелый момент. Эту нагрузку в жару можно сравнить с запуском двигателя зимой после морозной ночи», — рассказал собеседник агентства.
По словам эксперта, рабочая температура мотора составляет около 90 градусов. Если в пробке стрелка термометра поползла вверх, в первую очередь необходимо отключить кондиционер, создающий критическую нагрузку. Для экстренного снижения температуры Ашурков посоветовал воспользоваться нестандартным методом.
«Если вы включите печку на обогрев, вы будете забирать часть тепла в салон. Это поможет выровнять температуру двигателя. Нужно включить печку на максимум с высокими оборотами обдува и обязательно открыть окна в машине, чтобы не задохнуться от жары», — сказал Ашурков.
Также перед поездками в жару следует заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Превышение температурного порога и неэффективность печки являются сигналом к немедленной остановке на обочине — двигатель необходимо заглушить. Собеседник агентства подчеркнул, что перегрев мотора грозит владельцу крайне дорогостоящим ремонтом.
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