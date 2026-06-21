Автоэксперт рассказал, как спасти двигатель от перегрева в пробках в жару

«Любая равномерная работа механизма выгоднее, чем в рваном режиме. Когда мы едем по трассе — это равномерный режим, а движение в городской пробке, когда машина постоянно трогается и останавливается, — самый тяжелый момент. Эту нагрузку в жару можно сравнить с запуском двигателя зимой после морозной ночи», — рассказал собеседник агентства.