В парках «Россия — моя история» пройдут уроки мужества и выставки к 22 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мероприятия ко Дню памяти и скорби пройдут в исторических парках «Россия — моя история» по всей стране, в том числе запланированы уроки мужества и тематические экспедиции, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
«Исторические парки “Россия — моя история” по всей стране проведут серию мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войны. Для посетителей подготовлены выставки, лекции, кинопоказы и всероссийские акции памяти. Центральным событием станет всероссийский урок “Без срока давности” в исторических парках по всей стране», — говорится в сообщении.
Уточняется, что урок «Без срока давности» позволит участникам познакомиться с подлинными архивными документами, фронтовыми письмами, фотографиями и картами. Они узнают о судьбах людей, переживших трагедию войны, о преступлениях нацистов против мирного населения и о том, как на основе свидетельств формируется доказательная база исторических событий.
«История Великой Отечественной войны оказала огромное влияние на мировую историю и историю России. Тема по сей день остается актуальной, что подтверждает масштабное исследование Агентства социологического консалтинга “Вебер”, проведенное совместно с историческими парками “Россия — моя история”. Согласно исследованию, 43% респондентов считают тему героев войны одной из самых востребованных. Мы сохраняем эту память в наших экспозициях, а в День памяти и скорби готовим особенную программу в разных регионах», — отметили в парке.
Добавляется, что на тематических лекциях специалисты парков расскажут о ключевых событиях и героях войны, полководцах Победы, городах-героях, судьбах детей военного времени и военных корреспондентах. Кроме основной экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе» посетители смогут познакомиться со специальными выставочными проектами. Среди них — «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» о подвиге военных врачей и санитаров, «Летопись истории Сибирского воинства», «От Бреста до Урала», «Оборона Кавказа», «Запасная столица» и «81 кадр Великой Победы».
Также парки присоединятся к всероссийским акциям «Свеча памяти», «Минута молчания» и «Абонент недоступен». Совместно с региональными отделениями «Движения Первых» будут организованы показы художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне с последующим обсуждением, а также памятные маршруты «Малая Родина глазами Героев», посвященные местам воинской славы.
Об исторических парках.
Проект «Россия — моя история» — это мультимедийные комплексы в различных регионах РФ, где представлена история страны с древнейших времен. Информация преподносится при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Сейчас работает 26 стационарных парков, также запущены два автопоезда, обеспечивающие работу мобильных экспозиций, и мобильный парк модельного формата.