В парках «Россия — моя история» пройдут уроки мужества и выставки к 22 июня

«История Великой Отечественной войны оказала огромное влияние на мировую историю и историю России. Тема по сей день остается актуальной, что подтверждает масштабное исследование Агентства социологического консалтинга “Вебер”, проведенное совместно с историческими парками “Россия — моя история”. Согласно исследованию, 43% респондентов считают тему героев войны одной из самых востребованных. Мы сохраняем эту память в наших экспозициях, а в День памяти и скорби готовим особенную программу в разных регионах», — отметили в парке.