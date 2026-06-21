В Хабаровске 22 июня на полтора часа перекроют улицу Шевченко из-за акции «Свеча памяти»

Как сообщили в администрации Хабаровска, с 20:30 до 22:00 движение всех видов транспорта будет перекрыто по улице Шевченко — от Амурского бульвара до улицы Муравьева-Амурского. Это центральный участок, где обычно проходит интенсивный автомобильный поток. На время акции транспорт направят в объезд, а движение в районе проведения мероприятия будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ.