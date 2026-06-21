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В Хабаровске 22 июня на полтора часа перекроют улицу Шевченко из-за акции «Свеча памяти»

В Хабаровске ограничат движение транспорта в центре города вечером 22 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 22 июня будет временно ограничено движение общественного и личного транспорта. Причина — проведение патриотической беговой акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в администрации Хабаровска, с 20:30 до 22:00 движение всех видов транспорта будет перекрыто по улице Шевченко — от Амурского бульвара до улицы Муравьева-Амурского. Это центральный участок, где обычно проходит интенсивный автомобильный поток. На время акции транспорт направят в объезд, а движение в районе проведения мероприятия будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ.

Жителей и гостей города просят заранее учитывать эту информацию при планировании вечерних поездок в центральную часть Хабаровска. Уточнить информацию о работе маршрутов общественного транспорта можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56. Сама акция «Свеча памяти» стартует в 20:30 от сцены на стадионе имени Ленина, участники пробегут три километра до Площади Славы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru