Маск хочет раздавать деньги из казначейства напрямую людям

«Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост цен на товары и услуги превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией!» — написал бизнесмен в своей соцсети X.