Национальная борьба, стрельба из лука, конные скачки: опубликована полная программа фестиваля «Гэсэриада 2026»

Для тех, в ком живёт дух воина, — конкурс Гэсэров, в котором утверждены и регламентированы традиционные дисциплины. Участникам предстоит серьёзное испытание: бурятская национальная борьба (бухэ барилдаан), стрельба из лука (хомуудай мурысоон) на 45 метров, конные скачки (мори урилдаан) на 4000 метров и визитная карточка — рассказ о себе на бурятском языке. Это не просто состязание, а дань уважения традиционным ценностям и мужской доблести.