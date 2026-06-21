Боня обвинила Собчак в том, что та закрывает для нее входы на мероприятия

Конфликт между журналисткой Ксенией Собчак и телеведущей Викторией Боней начался еще во времена «ДОМа-2». В этот раз Боня обвинила ее в том, что она закрывает для нее вход на светские мероприятия, пользуясь своим авторитетом и знакомствами.
Также, по словам телеведущей, Собчак делала такие действия не только в ее сторону, но и других людей, с которыми она конфликтует.
— Я бы ей пожелала почувствовать то, что чувствуют люди и их близкий круг: мамы, папы дети тех, кому она причинила вред. У нее есть ребенок. Она как мать уже имеет эти чувства. Чувства материнства и понимает прекрасно, что такое боль, когда твоему ребенку вредят, когда твоего ребенка уничтожают, лишают свободы или еще чего-то. Вот я бы ей желала просто соединиться с этим, — высказалась Боня.
Также, по ее словам, Собчак зависима от внимания и якобы боится, что ее все забудут, передает Starhit.
22 апреля журналистка Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет на Владимира Соловьева из-за его слов в отношении Виктории Бони. Ведущий обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона». Также Соловьев задался вопросом, почему Боню еще не признали иностранным агентом.