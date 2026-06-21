Боня обвинила Собчак в том, что та закрывает для нее входы на мероприятия

— Я бы ей пожелала почувствовать то, что чувствуют люди и их близкий круг: мамы, папы дети тех, кому она причинила вред. У нее есть ребенок. Она как мать уже имеет эти чувства. Чувства материнства и понимает прекрасно, что такое боль, когда твоему ребенку вредят, когда твоего ребенка уничтожают, лишают свободы или еще чего-то. Вот я бы ей желала просто соединиться с этим, — высказалась Боня.