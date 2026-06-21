ПВО ночью уничтожило 239 украинских беспилотников

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 239 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
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