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Более десяти беспилотников уничтожили над Ростовской областью за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Над регионом было уничтожено более десяти БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Над регионом было уничтожено более десяти БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были сбиты в Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также на территории Матвеево-Курганского, Миллеровского, Морозовского и Родионово-Несветайского районов.

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Глава региона отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В большинстве случаев силы ПВО уничтожают воздушные цели еще на подлете к населенным пунктам. Власти региона призывают жителей соблюдать меры безопасности и пользоваться только официальными источниками информации в период действия угроз воздушных атак.

Минобороны России информацию о количестве уничтоженных беспилотников и районах их перехвата пока не комментировало.

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