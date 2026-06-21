В Ростовской области в июне стартовал сезон охоты

Начиная с июня и до конца февраля можно охотиться на кабана. С 15 июля по 30 сентября — на сурка байбака. С начала августа и до конца марта — на волка и шакала. С 15 августа до конца октября — на барсука. Кроме того, в последнем летнем месяце стартует сезон охотны на перепелов, голубей, горлиц, коростелей, бекасов. Птиц разрешено отстреливать с 8 августа до конца 2026 года.