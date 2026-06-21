Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся доме в Березниках

Проблемы с домом 1949 года постройки тянутся давно: разрушаются несущие стены и перекрытия, фасад трещит по швам, подвал затоплен, вентиляция не работает, а в квартирах — сырость и плесень. Придомовую территорию давно не убирают. Жильцы писали жалобы во все инстанции, но реакции не было. По этому факту Следственным управлением СК России по Пермскому краю уже возбуждено уголовное дело.