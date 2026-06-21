В Красноярске не зафиксировано превышений ПДК по воздуху, несмотря на смог

Согласно данным за 20 июня, незначительное превышение ПДКсс по взвешенным частицам размером до 2,5 мкм было зафиксировано только на одном посту — «Красноярск-Северный». Показатель составил 1,33 ПДКсс. На всех остальных постах краевой сети превышений нормативов не обнаружено.