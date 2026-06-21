В Красноярске не зафиксировано превышений ПДК по воздуху, несмотря на смог

Несмотря на визуальные признаки задымления и запах гари в городе, официальные данные мониторинга свидетельствуют о том, что красноярцы дышат воздухом в пределах установленных гигиенических норм.
По информации первого замминистра экологии края Юлии Гуменюк, для оценки ситуации была усилена работа передвижной лаборатории краевого центра мониторинга. В течение ночи специалисты отбирали пробы атмосферного воздуха для определения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКсс). По результатам разовых замеров превышения гигиенических нормативов установлено не было.
Стационарные посты краевой сети мониторинга работают без сбоев. В настоящее время в регионе действуют 17 постов в Красноярске, Берёзовке, Емельяново, Сосновоборске, ЗАТО Зеленогорск, Канске, Ачинске, Назарово, Лесосибирске и Минусинске.
Согласно данным за 20 июня, незначительное превышение ПДКсс по взвешенным частицам размером до 2,5 мкм было зафиксировано только на одном посту — «Красноярск-Северный». Показатель составил 1,33 ПДКсс. На всех остальных постах краевой сети превышений нормативов не обнаружено.