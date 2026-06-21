Барановская призналась, что у нее «ком в горле стоит» из-за окончания дочкой школы

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что очень переживает из-за окончания ее дочкой Яной Аршавиной школы. Девочка заканчивает учиться в престижной гимназии имени Е. М. Примакова.
Барановская отметила, что от 1 до 11 класса прошло «лишь одно мгновение».
— Честно говоря, у меня просто невыносимая щемящая боль, как будто сердце сжали сильной рукой и не отпускают, и ком в горле стоит. Еще же вчера шли в первый класс и, казалось, впереди длинная школьная жизнь. Нет, это просто казалось… Выросла моя девочка, моя любовь, моя малышка, — рассказала телеведущая на своей странице в социальных сетях.
До этого Юлия Барановская рассказала, что надеется стать мамой в четвертый раз. В настоящее время она воспитывает двух сыновей и дочь от футболиста Андрея Аршавина.
Ранее стало известно, что телеведущая заказала выпускное платье для дочери Яны у модельера голливудского фильма «Дьявол носит Prada — 2» Ирены Сопрано. Она поделилась фото с примерки платья наследницы, которая проходила в салоне. На снимке мать и дочь смотрели ткани и выбирали образы.