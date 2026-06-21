Барановская призналась, что у нее «ком в горле стоит» из-за окончания дочкой школы

— Честно говоря, у меня просто невыносимая щемящая боль, как будто сердце сжали сильной рукой и не отпускают, и ком в горле стоит. Еще же вчера шли в первый класс и, казалось, впереди длинная школьная жизнь. Нет, это просто казалось… Выросла моя девочка, моя любовь, моя малышка, — рассказала телеведущая на своей странице в социальных сетях.