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Люлин: труд медицинского работника требует полной самоотдачи, знаний, опыта, душевной щедрости и сострадания

21 июня отмечается День медицинского работника.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил медработников с профессиональным праздником. Текст распространила пресс-служба ЗС НО.

"Поздравляю ветеранов и работников медицинских учреждений Нижегородской области с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Ваш труд требует полной самоотдачи, знаний, опыта, душевной щедрости и сострадания. Профессионализм и ответственность врачей, среднего и младшего медицинского персонала помогают спасать жизни и здоровье пациентов. Ваши коллеги проводят уникальные операции, возвращают в строй бойцов СВО. Слова благодарности врачам, фельдшерам, акушерам, работникам скорой помощи сегодня звучат повсюду!

Нижегородская область вкладывает серьезные средства в модернизацию здравоохранения, создание уникальных «Квартала здоровья» и «Семейного квартала». В медицине внедряются новейшие технологии. Никого не удивляет, что запись на прием ведет искусственный интеллект. Однако ничто не заменит опыт и человечность врачей и медперсонала.

Желаю всем нашим медикам профессиональных успехов и достижений, здоровья и благодарности ваших пациентов!" — сказано в поздравлении.