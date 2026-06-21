Люлин: труд медицинского работника требует полной самоотдачи, знаний, опыта, душевной щедрости и сострадания

Нижегородская область вкладывает серьезные средства в модернизацию здравоохранения, создание уникальных «Квартала здоровья» и «Семейного квартала». В медицине внедряются новейшие технологии. Никого не удивляет, что запись на прием ведет искусственный интеллект. Однако ничто не заменит опыт и человечность врачей и медперсонала.