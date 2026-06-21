Губернатор и председатель ЗС Красноярского края поздравили медиков

Отмечена слаженность действий всей команды, обеспечивающая своевременную помощь пациентам. Губернатор и спикер парламента выразили гордость за развитие краевой медицины, подчеркнув достижения в области современных методов лечения, цифровизации, повышения доступности услуг, а также особое внимание к вопросам материнства, детства и борьбы с серьезными заболеваниями.