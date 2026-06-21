Губернатор и председатель ЗС Красноярского края поздравили медиков

Медицинских работников Красноярского края поздравили губернатор и председатель Законодательного Собрания. Михаил Котюков и Алексей Додатко обратились к представителям сферы здравоохранения с теплыми словами — в честь их профессионального праздника.
Они высоко оценили ежедневную ответственность и самоотверженность врачей, медсестер, фельдшеров и всего медицинского персонала, чья работа возвращает людям здоровье и радость жизни.
Отмечена слаженность действий всей команды, обеспечивающая своевременную помощь пациентам. Губернатор и спикер парламента выразили гордость за развитие краевой медицины, подчеркнув достижения в области современных методов лечения, цифровизации, повышения доступности услуг, а также особое внимание к вопросам материнства, детства и борьбы с серьезными заболеваниями.
Они заверили, что совместными усилиями строится ориентированная на человека, эффективная и надежная система здравоохранения. В завершение прозвучала благодарность за верность профессии и пожелания новых свершений и сил.