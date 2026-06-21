«Минсктранс» объяснил, почему водители общественного транспорта не ждут бегущих за ним пассажиров

Генеральный директор «Минсктранса» Константин Гололобов объяснил в эфире телеканала ОНТ, почему водители общественного транспорта не ждут бегущих пассажиров.
Есть несколько факторов. Водитель, по словам Гололобова, не всегда видит людей, которые бегут на троллейбус или автобус. Второй момент — график движения, который надо соблюдать.
«Даже в наших правилах — пассажир должен ожидать транспортное средство на остановочном пункте. К сожалению, как бы это ни звучало грубо, но бегущий пассажир — это еще не пассажир. Это пешеход», — сказал гендиректор «Минсктранса».
А вот что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах: «Сын хозяйки ночевал в коридоре, запах ужасный, клопы висели на стенах гроздьями».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.